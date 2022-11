Lacul Amara a ajuns în proprietatea unor persoane implicate în Paradise Paper Milioane de euro s-au incasat prin proiecte europene, pentru ca mai apoi acționarii sa se faca disparuți și sa apeleze la „servicii” din strainatate. Lacul Amara a intrat acum in proprietatea unor persoane dubioase implicate in Paradise Paper. In urma reportajelor din ultimele luni, foarte multe persoane s-au intrebat care a fost interesul ca lacul Amara sa fie lasat de izbeliște. Lacul Amara a intrat intr-un proiect de concesionare, iar astfel a ajuns in proprietatea societații comerciale ESOX PROD SRL, pentru un proiect pe fonduri UE . Proiect pe fonduri europene: Trecerea la Acvacultura Ecologica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

