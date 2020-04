Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Argeș: Nu s-a luat deocamdata hotararea ca purtarea maștilor de protecție sa devina obligatorie in spațiile publice. Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, informeaza ca, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, nu s-a luat deocamdata hotararea ca purtarea maștilor…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Lugoj a decis ca de vineri, 17 aprilie, purtarea maștilor sa devina obligatorie, pe tot teritoriul... The post De vineri, este obligatorie purtarea maștilor de protecție intr-o localitate din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Lugoj a hotarat ca, incepand cu data de 17 aprilie 2020, purtatea maștilor de protecție sau a altor metode de acoperire a nasului și a gurii (exemplu: maști din material textil dens, șal, eșarfe, bandane sau orice alte tipuri de protecție)…

- Purtarea mastilor devine obligatorie in judetul Constanta incepand de miercuri. Decizia a fost luata marti seara de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in urma unei recomandari...

- V. Stoica Propunerea facuta de președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, vicepreședintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Prahova, ca prahovenii sa poarte obligatoriu maști de protecție in spațiile publice a fost aprobata azi de catre membrii CJSU. Masura va intra…

- Inițial, prefectul a anuntat ca va propune Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgente purtarea de masti de protectie, fulare sau orice altceva care poate sa acopere gura si nasul în aceasta perioada. Judete precum Mures, Maramures sau Iasi au luat deja astfel de decizii si urma o astfel…

- Prefectul Clujului a anuntat ca va propune Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgente purtarea de masti de protectie, fulare sau orice altceva care poate sa acopere gura si nasul în aceasta perioada. Judete precum Mures, Maramures sau Iasi au luat deja astfel de decizii si cel mai…

- De astazi, purtarea mastilor sau a altor mijloace care sa acopere gura si nasul in spatii publice devine obligatorie in judetul Iasi. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ca masura de limitare a raspindirii noului coronavirus. Marius Danga, seful cancelariei Prefectului…