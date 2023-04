In perioada 11-15 aprilie, Timișoara este locul de intalnire pentru profesorii inovatori in educație din Romania, Europa și Asia in jurul ideii de invațare prin dialog și parteneriat. ”Dialogue for everyone. Who is teaching who?”, este un eveniment internațional specializat in metode inovative, gazduit in 2023 in Timișoara de catre Școala Babel. Participa 42 de ... The post La Timișoara are loc evenimentul Comunicarea Nonviolenta in Educație, un Laborator internațional de metode didactice inovative appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .