Mai mulți șimleuani s-au plans administrației locale de numarul din ce in ce mai mare de caini fara stapan, animale intalnite pe mai multe strazi din localitate. In urma sesizarilor, primite, primaria a solicitat elaborarea și aplicarea mai multor masuri, pentru prevenirea unor eventuale incidente. „In ultimele 24 de ore a fost semnalata prezența in cartierul Bradet a mai multor caini nesupravegheați pe domeniul public. Astfel, ca masura imediata, reprezentanți ai primariei și un medic veterinar s-au deplasat la fața locului, pentru soluționarea problemei. Cainii au fost ridicați și transportați…