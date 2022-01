La Reşiţa, locuinţele costă între 26.000 şi 99.000 de euro REȘIȚA – Preturile variaza in funcție de locație, suprafața, confort și alte asemenea aspecte! La inceputul anului 2022, a fost inregistrata o creștere a pretențiilor vanzatorilor de imobile din intreaga țara. Conform informațiilor de specialitate din domeniul pieței imobiliare, prețul mediu, solicitat pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel național, se situeaza, potrivit indicelui Imobiliare.ro, la 1.593 de euro pe metru patrat util, in creștere cu 2,7% fața de luna trecuta. „In ciuda avansului de doua cifre consemnat pe parcursul lui 2021, noul an incepe cu perspectiva unor alte… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

