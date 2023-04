N. Dumitrescu Deși sezonul de iarna s-a incheiat pe 31 martie, ploieștenii care stau la bloc nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura ce le vor fi furnizate in sistem centralizat nici in luna aprilie a.c. In ședința Consiliului Local Ploiești din data de 30 martie a.c., a fost aprobat și proiectul de hotarare ce a vizat menținerea prețului actual al energiei termice pana la data de 30 aprilie 2023. Proiectul a fost inițiat de primarul Andrei Volosevici, cu precizarea ca edilul anunțase ca va propune acest lucru inca de la sfarșitul anului trecut. ”Aproba menținerea prețului local al energiei…