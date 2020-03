La Peretu, legumicultorii au finalizat plantarea cartofilor timpurii In acest an, pentru a-și spori veniturile, fermierii individuali si cei cuprinsi in diferite forme asociative din Teleorman si-au propus sa cultive cartof pe o suprafata de peste 1.000 hectare, ponderea cea mai mare revenind culturilor de cartofi timpurii si extratimpurii. De departe, legumicultorii din comuna Peretu detin primul loc in judet in ceea ce Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

