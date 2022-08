In curand, la Pecica va fi implementat un nou proiect, in cadrul caruia vor fi modernizate patru strazi, iar lucrarile vor fi finanțate din bani europeni. „In cateva saptamani incepem lucrarile pe tronsoanele cuprinse in proiectul intitulat „Imbunatațirea calitații vieții prin imbunatațirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilitați de petrecere a unui timp liber de calitate […] The post La Pecica incepe modernizarea a patru strazi appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .