La o plimbare pe “Champs-Élysées” cu RAZI Piesa “Champs-Elysees” de la RAZI se desfașoara ca un vals, aducand o atmosfera liniștita și grațioasa. In loc sa te prinda intr-un vartej rapid, melodia iți sugereaza o plimbare relaxata prin peisajele sonore create de acordurile blande, facandu-te sa visezi la Paris și la o iubire ideala. Ritmul melodic al piesei aduce cu sine o simfonie de liniște, oferind ascultatorului dorința de a valsa cu persoana iubita. Piesa a fost scrisa și produsa de RAZI, alaturi de Alex Parker. ,,Ieri, maine, astazi, totul și mereu este despre iubire. La Paris, la București sau la Roma, iubirea ramane singura noastra… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

