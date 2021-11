Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, ca, la acest moment, in tara nu este disponibil, pentru pacientii cu COVID-19, niciun pat liber de ATI, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. “In data de 4 noiembrie 2021,…

- Romania este in continuare fara paturi neocupate la ATI de bolnavii COVID, in timp ce numarul pacienților internați la Terapie Intensiva a ajuns la 1.902, potrivit datelor anunțate joi, 4 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca la nivel national, duminica, nu exista niciun pat disponibil la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, in afara celor rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. Duminica, conform…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri ca, la nivel national, la acest moment, este disponibil un pat liber de ATI, in judetul Bihor. ”In data de 29 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.742 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri ca, la acest moment, nu sunt paturi ATI libere pentru pacientii cu COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. “In data de 22 octombrie 2021, conform datelor existente…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti, ca, la nivel national, la acest moment, nu sunt paturi ATI libere, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in 19 octombrie, conform…

- Grupul de Comunicare Strategica aunta, miercuri, ca la nivel national, la acest moment, nu sunt paturi libere ATI pentru pacientii cu coronavirus. Sunt operationale 1.566 de paturi pentru pacientii in stare grava, dintre care 336 in Bucuresti. ”In data de 13 octombrie 2021, conform datelor existente…

- In data de 3 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1431 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național sunt libere 8 paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19, altele decat cele…