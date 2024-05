O firma detinuta de Gabriel Comanescu, executata silit. AJFP Constanta vinde doua bunuri de la ferma piscicola situata pe malul Lacului Tasaul (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Teren intravilan in suprafața de 2000 mp, in Belinț. Ministerul Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Publice TIMISOARA Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis Serviciul Fiscal Municipal Lugoj…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Padure, cota 1/2 din teren extravilan forestier, 4300 mp, in Victor Vlad Delamarina. Ministerul Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Publice TIMISOARA Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Cota 1/2 din teren extravilan forestier, in suprafața de 5700 mp, in Victor Vlad Delamarina. Ministerul Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Publice TIMISOARA Administratia Judeteana a Finantelor Publice…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Tulcea anunta organizarea unei proceduri publice pentru valorificarea a unor bunuri detinute de SSS Global Systems SRL. Licitatia va avea loc in data de 16 mai, ora 11.00, la sediul Biroului Fiscal Comunal Baia, din strada Republicii, nr. 37. Ionescu Sebastian…

- In perioada 2009 ndash; 2019, LGV Invest Quality SRL a detinut, prin concesiune, un teren in Portul Turistic Mangalia pe care a fost construit un restaurant. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta solicita intrarea in insolventa…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Cladire și teren in Lugoj. Ministerul Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Publice TIMISOARA Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis Serviciul Fiscal Municipal Lugoj Jud. Timis, Mun. Lugoj,…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – cota de 1/2 din teren intravilan in suprafața de 1934 mp, arabil, in Buzad, jud. Timiș. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 12.04.2024 ora 12.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia urmatoarelor…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice AJFP Constanta scoate la licitatie trei terenuri detinute de Comuna Cogelac. Licitatia va avea loc pe data de 5 martie 2024. Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, Administratia…