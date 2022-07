Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul de 700 de lei va ajunge, in luna iulie, la circa 3,2 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Sprijinul este acordat de stat doar in aceasta luna, pentru a compensa scumpirile la alimente determinate de majorarea facturilor la energie. Pensionarii trebuie si știe…

- O femeie din Timișoara a platit unei agenții de turism suma de 4000 de euro pentru a beneficia de o vacanța de vis, in Zanzibar, alaturi de fiica sa. Cele doua nici nu au vazut Zanzibarul, dar au ramas și cu buza umflata și cu banii luați. Pe 7 februarie 2020, inainte de pandemia de Coronavirus, o femeie…

- Ghinioanele se țin lanț de fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Dupa ce a fost, recent, internat in spital, Traian Basescu a facut accident de mașina. Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a facut un accident de mașina pe raza Sectorului 2 din București, informeaza Antena 3. „In data…

- O mașina care ardea a atras atenția unui trecator, care a anunțat autoritațile. Ajunși la fața locului, pompierii și polițiștii au facut o descoperire macabra: in portbagaj erau oaseminte carbonizate. Mai mult decat atat, se pare ca ramașițele umane fusesera tranșate Mașina care ardea era intr-un lan…

- Politistul care a lovit mortal cu masina o fetita aflata pe trecerea de pietoni din Sectorul 1 si i-a ranit grav prietena circula cu 88 km/ora. Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta familia Raisei, fetita care a murit in accident, sustine ca, potrivit raportului final, politistul a circulat cu 88…

- Cineva are mult pamant fertil. Altcineva are un cont bancar baban. Cine deține o bogație reala? Un economist german, Silvio Gesell, a propus ca valoarea banilor neaflați in circulație, cum sunt cei din conturile bancare, sa scada constant pentru ca oamenii sa reinvețe ca bogația reala sta in realitați…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, ne explica de ce romanii nu se dau in vant pentru folosirea cardurilor bancare și se simt mult mai bine cu banii cash in buzunar. Un studiu lansat recent, arata ca in Marea Britanie, tranzacțiile cu cardul au crescut cu aproape…

- INCREDIBIL… Dan Marian, proaspatul vicepreședinte reales al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, dispune de bunurile instituției dupa bunul sau plac. Ieri, una din mașinile inmatriculate pe CJ Vaslui, repartizata cabinetului acestuia, era condusa de fratele sau, Iliuța Marian, care se grabea sa ajunga…