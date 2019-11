Stiri pe aceeasi tema

- Mare sarbatoare astazi! Creștinii ortdocși ii cinstesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Afla ce tradiții și obiceiuri se respecta in Romania pentru a avea parte de noroc și fericire.

- Crestinii ii sarbatoresc, vineri, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii Mihail si…

- DISTRACTIE… Mii de vasluieni, care poarta numele de Mihai, Mihaita, Mihail, Gabriel, Gabriela sau Gabi vor fi sarbatoriti, astazi, in mijlocul prietenilor sau a familiilor, fiind o zi speciala pentru Biserica Ortodoxa Romana. Sfintii Arhangheli Mihai si Gavriil sunt praznuiti in fiecare an, pe data…

- Pe data de 8 noiembrie, potrivit calendar ortodox, toți cei care poarta numele Sfinților Mihail și Gavril iși serbeaza onomastica. Iata cele mai frumoase mesaje, SMS-uri, urari și felicitari de Sf Mihail și Gavril.

- Andrei Buca a murit in 30 octombrie 2015 intoxicat cu fum, in incendiul Colectiv, scrie totuldespremame.ro. Era chiar in primele randuri, in fața scenei, chiar langa stalpul care a luat foc. Nu a avut timp sa iasa din club. A murit alaturi de prietenul sau din Oradea, absolvent si el de Arhitectura.…

- Pe 30 aprilie 2018, o crima infioratoare avea loc la marginea orașului Baia Mare. Estera, o fetița de numai cinci ani, a fost gasita moarta in condiții greu de descris. Mai mult de un an a fost cautat autorul faptei care a oripilat o țara intreaga, iar atunci cand a fost gasit, o alta descoperire cutremuratoare…

- Este vorba despre Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Micalaca, de la coborarea de pe pasaj. Deranjat de faptul ca toate slujbele religioase din lacașul de cult sunt „difuzate” printr-un sistem de amplificare sonora amplasat in curtea bisericii, un aradean a marcat aceasta biserica…

- In ceasul de cinstire a Adormirii Maicii Domnului, le doresc tuturor asistenților medicali și argeșenilor care, astazi, iși aniverseaza ziua onomastica sa fie sanatoși și sa sporeasca in sufletele lor talanții iertarii și iubirii de semeni. Maica Domnului sa va fie grabnic ajutatoare spre toate cele…