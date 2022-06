Stiri pe aceeasi tema

- Diana Sosoaca a anuntat azi, in plenul Senatului, ca este membra a Partidului S.O.S. Romania, un partid creat de familia Șoșoaca. „Am un anunt de facut in ceea ce ma priveste. De astazi, va anunt ca sunt membra a Partidului S.O.S. Romania”, a transmis Sosoaca. Partidul S.O.S. Romania a fost infiintat…

- Dupa ce tatal sau a fost arestat și condamnat definitiv la inchisoare cu executare, Vlad Popescu Piedone are un mesaj catre fostul primar al sectoarelor 4 și 5, Cristian Popescu Piedone. “Astazi, justiția din Romania a aratat inca o data ca este stramba, nedreapta și ca judeca și condamna in funcție…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anunțat ca legea privind stagiul militar voluntar va intra „in foarte scurt timp” in circuitul de avizare, iar interesul tinerilor este unul destul de ridicat. „Lucram si la legea legata de stagiul militar voluntar, pentru pregatirea voluntara, unde avem,…

- Concertul artistului italian Toto Cutugno programat pentru duminica la Sala Palatului din București a fost anulat din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta acesta. Nu este singurul concert anulat, medicii recomandandu-i contramandarea tuturor angajamentelor din acest an. „Suntem nevoiți…

- Ministerul Agriculturii a fost mandatat sa depuna toate diligentele necesare pentru mentinerea activitatii fabricii de zahar de la Ludus, in vederea pastrarii locurilor de munca si sprijinirii fermierilor din zona, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, la briefingul sustinut…

- Cotidianele sportive spaniole sunt entuziaste dupa victoria echipei Manchester City in fata lui Real Madrid (4-3), marti, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor, si asteapta cu nerabdare returul, considerand ca "Bernabeu va avea ultimul cuvant", relateaza cotidianul L'Equipe, citat de Agerpres.…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “amenințarea” ( 2 fapte). In fapt, la data de 20 aprilie 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgența…

- Doliu in lumea turismului. Adriana Gocea, unul dintre cei mai respectați consultanți și reprezentanți din turism, a decedat ieri. Adriana Gocea a inființat, in 1993, Cocktail Holidays, unul dintre cei mai mari tour-operatori din Romannia, care organizeaza vacanțe atat in țara, cat și in strainatate.…