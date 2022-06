La mulți ani, Adrian Igrișan! Solistul Cargo împlinește astăzi 50 de ani La mulți ani, Adrian Igrișan, poate cel mai popular solist rock din Romania. Frontmanul trupei Cargo implinește astazi 50 de ani, ocazie cu care ii uram ”La mulți ani!” Tot anul acesta, muzicianul sarbatorește 30 de ani de la debutul sau pe scena, ca tobar in legendarul trup pop-rock Riff. Trei ani mai tarziu a ajuns in componența trupei Cargo, primul sau concert fiind chiar evenimentul caritabil ”Convenția pentru Cargo”, eveniment organizat pentru susținerea dificilei refaceri medicale a lui Ovidiu Ioncu ”Kempes”, dupa ce acesta a avut un grav accident de motocicleta și a fost in coma timp de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

