- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in timpul unei vizite efectuate la Iasi, ca va demara o ancheta la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda".Masura va fi luata dupa ce presa locala a publicat informatia conform careia gravidele care vin sa nasca la Maternitatea…

- Nicio femeie care va ajunge in perioada urmatoare la Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi nu va trebui sa mai plateasca din banii proprii testul COVID. In cursul zilei de ieri, reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) au discutat cu cei din conducerea maternitatii in legatura cu cazurile…

- Astfel, maternitatea din Iași nu va interna nicio pacienta decat dupa ce fiecare dintre acestea va face testul pentru noul coronavirus. Managerul unitații medicale a declarat pentru presa locala ca masura este luata doar pentru cazurile care nu sunt urgențe, pentru a proteja angajații. Prețul unui astfel…

- Femeile care vor sa nasca la Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi trebuie ca inainte cu 24 de ore de internare sa faca un test de depistare a COVID-19. Acest test se face la laboratoare private din oras si are un cost de 250 de lei, iar femeile sustin ca li s-a transmis ca fara acest test nu sunt primite…

- A fost acceptata cererea de transfer a dr. Monica Holicov de la Maternitatea „Cuza Voda". Momentan nu stie exact la ce unitate medicala din Suceava va ajunge. Saptamana trecuta cei de la DSP spuneau ca exista o astfel de solicitare din partea Spitalului Municipal „Sf. Dr. Cosma si Damian" din Radauti.…

- Situație de-a dreptul scandaloasa in cabinetul unui medic de familie din Iași. Un barbat a fost pur și simplu fugarit de doctorul de familie pe motiv ca tușea prea tare și dat afara fara niciun ajutor. Racit bocna, ieșeanul in varsta de 54 de ani a incercat sa se trateze la domiciliu pentru cateva zile,…

- Medicul ginecolog Monica Holicov, de la Maternitatea „Cuza Voda" din Iași, și-a anunțat disponibilitatea de a veni la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, in sprijinul colegilor de la secția Obstetrica-Ginecologie de aici.Contactata telefonic, vineri, dr. ...

- Monica Holicov, medic al Maternitatii „Cuza Voda" din Iasi, a solicitat pe data de 30 martie sa poata fi detasata in aceasta perioada de criza la o unitate medicala din Suceava, pentru a putea ajuta pacientele de acolo. Dr. Holicov sustine ca a primit in ultima perioada mai multe solicitari de la femeile…