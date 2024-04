Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 38 de ani, gravida in 16 saptamani in urma unei fertilizari in vitro, a murit in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, la 24 de ore dupa ce a fost internata, in conditiile in care la internare medicii au constatat ca sarcina i se oprise din evolutie. Concubinul femeii a depus o plangere…

- „In prezent, cazul este in ancheta penala desfașurata de Poliția Bacau. Medicina legala a efectuat necropsia și a emis certificat constatator preliminar al decesului și s-au recoltat probe care sunt in lucru la medicina legala Iași. Deocamdata nu avem o cauza a acestei evoluții fulminante spre gravitatea…

- O femeie in varsta de 38 de ani, insarcinata in luna a patra, a murit la Spitalul Județean Bacau, unde a mers dupa ce a acuzat dureri puternice. Familia femeii spune ca sarcina era oprita din evoluție, dar tanara a fost lasata sa aștepte 12 ore pana sa fie dusa in sala de operație. De cealalta parte,…

- Cazul tinerei Alexandra Ivanov , gravida moarta cu zile la maternitatea din Botoșani, nu este, din pacate, singular. O femeie de 38 de ani, insarcinata in patru luni, s-a stins din viața la nici 24 de ore de la internarea in Spitalul Județean Bacau. Familia femeii ii acuza pe medici de neglijența și…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta i a dat drumul medicul specialist in chirurgie plastica, Hussein Shamieh. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta i a dat drumul medicul specialist in chirurgie plastica, Hussein Shamieh.Reamintim ca ieri, Hussein Shamieh, medicul specialist in chirurgie…

- Pacienta care a fost ranita in urma exploziei produse intr-un salon al Sectiei Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a decedat, a anuntat marti avocatul familiei, Adrian Cuculis. Acesta a precizat ca urmeaza sa depuna plangere penala pentru ucidere din culpa."Pacienta care a suferit…

- Medicul dr. Cioflan Emil Horia, supranumit ”medicul cu maini de aur” și unul dintre cei mai buni medici in Obstetrica-ginecologie din Europa, a murit la doar 57 de ani. Durerea și șocul pierderii fiului a fost prea mult pentru mama sa, Ștefania Cioflan, un medic cu o reputație la fel de buna.Chiar…

- Doua persoane, in varsta de 68 de ani, au fost duse in stare grava la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi, dupa ce au fost gasite in stare de hipotermie. Potrivit reprezentantilor UPU de la Spitalul ‘Sfantul Spiridon’, o femeie a fost gasita in spatiul public si a fost dusa cu ambulanta la unitatea…