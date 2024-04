Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Bacau și-a dus, disperata, soțul bolnav de cancer la Unitatea de Primiri Urgențe Bacau, pentru ca acesta nu mai putea respira, insa acolo s-a lovit de refuzul medicului de garda de a prelua pacientul. Femeia, acum pensionara, dar care lucrase peste 40 de ani in Chirurgie ca asistenta medicala,…

- La concursul organizat de Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava pentru ocuparea unui post vacant de medic pediatru in Unitatea de Primiri Urgențe nu s-a inscris nici un candidat. La aceasta data, la UPU-Pediatrie sunt angajați 5 medici, dar doua dintre doctorițe ...

- Un barbat care se deplasa pe carosabil, pe DN2, in afara localitatii Sabaoani, a fost accidentat mortal de un microbuz, in noaptea de joi spre vineri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres. "In timp ce un barbat in varsta de 60 ani, din Bacau, conducea un mijloc…

- Lecții de prim-ajutor pentru parinți, organizate la la Alba Iulia, de ISU și UPU-SMURD. Cați copii ajung la Urgențe, intr-un an ISU Alba, Unitatea de Primiri Urgențe și SMURD prezinta in acest weekend lecții teoretice și practice pentru parinți și copii. Aceștia vor invața cum sa acționeze in situații…

- A fost votat bugetul județului Iași pentru anul curent. In favoarea acestuia s-au pronunțat consilierii PNL și PMP. Președintele forului județean, Costel Alexe, a aratat catre ce proiecte vor merge banii in 2024: Costel Alexe: Proiectele importante ale județului nostru merg mai departe. Aici ma refer…

- Medicul-șef al UPU Suceava, dr. Liviu Cirlan, a vorbit despre situațiile pe care el și colegii lui le intampina pe parcursul a 24 de ore in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Iar unele dintre ele sunt complet ieșite din comun, dupa cum relateaza…

- Situațiile in care sucevenii se adreseaza medicilor din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava sunt dintre cele mai diverse și de foarte multe ori nu justifica solicitarea unei consultații. Medicul-șef al UPU Suceava, dr. Liviu Cirlan, ...