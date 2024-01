Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Girona a invins miercuri seara pe teren propriu, scor 4-3, gruparea madrilena Atletico, intr-un meci al etapei a 19-a din La Liga. Alvaro Morata a reusit o tripla pentru echipa lui Simeone.A fost o prima repriza extraordinara pe stadionul Municipal de Montilivi. Valery Fernandez a…

- Echipa spaniola Girona a incheiat la egalitate joi seara, in deplasare, scor 1-1, cu gruparea Betis Sevilla, in etapa a 18-a din La Liga.Girona a fost practica in duelul cu Betis si a profitat de un penalti acordat dupa un fault comis de Aitor Ruibal in careul gazdelor, asupra lui Savio. Ucraineanul…

- Atletico Madrid avea șansa de a se apropia la 5 puncte de Real Madrid și 7 de liderul Girona, dar a calcat stramb pe teren propriu, 3-3 cu Getafe, dupa ce conducea cu 3-1 in minutul 87! Prima zi a etapei 18 din La Liga, o runda intermediara, s-a incheiat cu duelul Atletico Madrid - Getafe, cu elevii…

- Girona - Alaves, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Spaniei, este programat, luni, 18 decembrie, de la ora 22:00, pe Estadi Municipal de Montilivi, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 3.

- Fara victorie de la numirea din urma cu doua luni a lui Diego Alonso pe banca tehnica, Sevilla a luat o decizie radicala. Sevilla a pierdut sambata seara la scor de neprezentare, acasa, contra lui Getafe. Borja Mayoral a deschis scorul in minutul 5 din penalty, Jaime Mata a dublat avantajul in minutul…

- Echipa spaniola Girona a invins duminica seara, in deplasare, scor 4-2, formatia campioana a Spaniei, FC Barcelona, in etapa a 16-a din La Liga. Girona a revenit pe prima pozitie a clasamentului, informeaza news.ro.Girona isi continua traseul de regularitate in Spania, reusind sa se impuna, surprinzator,…

- Sevilla a pierdut meciul din deplasare cu Real Sociedad, scor 1-2, in etapa #14 din La Liga. Sociedad a condus cu 2-0 la pauza, dupa autogolul portarului Dmitrovic din minutul 3 și șutul de la mare distanța reușit de catre Sadiq in minutul 22. Sevilla a incercat sa scoata ceva din acest meci și golul…

- Celta Vigo și Sevilla au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci din etapa 12-a din La Liga. Finalul partidei a fost unul dramatic. Gazdele au avut 1-0 la pauza, grație unui gol marcate de Starfelt in minutul 22. Cand Celta parea ca se indreapta spre victorie, Sevilla a reușit egalarea. En Nesyiri…