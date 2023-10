Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Austriei a invins luni, in deplasare, scor 1-0, echipa nationala din Azerbaidjan, intr-un meci contand pentru grupa F a calificarilor pentru Euro 2024. Austria s-a calificat la turneul final al Euro 2024.La Baku, dupa o prima repriza fara gol marcat, selectionerul Austriei a avut…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea Cadiz, intr-un meci din etapa a opta La Liga. Madrilenii au revenit de la 0-2, informeaza news.ro.Cadiz a condus cu 2-0 pe stadionul Civitas Metropolitano, in fata lui Atletico. Lucas Pires a deschis scorul in…

- Echipa spaniola Deportivo Alaves a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-2, in fata formatiei Osasuna, in etapa a 7-a din La Liga, potrivit news.ro.Osasuna s-a impus pe Mendizorroza cu 2-0 prin golurile marcate de Arnaiz (min. 36) si Budimir (min. 90). Antrenorul gazdelor, Luis Garcia Plaza,…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata seara, in deplasare, formatia Girona, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a 8-a din La Liga. Real a redevenit lider in campionat, potrivit news.ro.Madrilenii au vrut sa transeze rapid lupta pentru rolul de lider al clasamentului si a avut 2-0 in…

- Atletico Madrid s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in fata marii rivale Real Madrid, in derby-ul etapei a 6-a a campionatului spaniol de fotbal. Atletico a deschis rapid scorul, dupa doar patru minute de joc, prin Alvaro Morata, jucator format la Real, iar apoi si-a dublat avantajul gratie…

- FC Barcelona a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 3-2, formatia Celta Vigo, in etapa a sasea din La Liga. Celta a condus cu 2-0 in minutul 78, iar catalanii au revenit in zece minute. Celta Vigo a deschis scorul pe Camp Nou prin Strand Larsen, in minutul 19, iar in minutul 76 Douvikas…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, scor 4-3, gruparea Villarreal, intr-un meci din etapa a treia din La Liga. Catalanii au condus cu 2-0, Villarreal a intors la 3-2, dar Lewandowski a marcat golul victoriei barceloneze.Pe Estadio de la Ceramica, elevii lui Xavi au deschis…

- Situația lui Joao Felix (23 de ani) la Atletico Madrid a devenit dramatica, dupa ce și-a declarat dragostea pentru Barcelona. Fanii l-au huiduit la 3-1 cu Granada, partida care a inchis, luni seara, prima runda din noul sezon de La Liga, conducerea și antrenorul Diego Simeone (53) vor sa-l vada plecat,…