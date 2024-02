“La Heliade” – concurs cu premii pentru liceeni

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internaționala pentru nonviolența in școli a fost marcata in mai multe unitați de invațamant din județ, printre care și un liceu din Campia Turzii. In contextul Zilei internaționale pentru nonviolența in școli, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, in colaborare cu Biroul de Siguranța Școlara, din…

- Intr-o era a tehnologiei, importanța scrisului de mana este cu atat mai mult de evidențiat. Elevii de la clasa a XI-a A de la Liceul Teoretic „Ion Heliade Radulescu” din Targoviște, diriginte prof. Florina Chelarescu, au marcat Ziua Internaționala a Scrisului de Mana cu sprijinul bibliotecarei Alina…

- Badea Mihai, clasa a XII-a B și Raduța Alexandra, clasa XI E, au reușit sa caștige Locul 1 la Olimpiada Naționala a Sportului Școlar- tenis de masa, faza județeana, ce a avut loc pe 15 decembrie 2023, la Liceul Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Targoviște, coordonați fiind de prof. Claudiu Manoiu.…

- Liceul Teoretic „Ion Heliade Radulescu” din Targoviște participa la campania ,,Viitorul incepe acum”, organizata de magazinul Kaufland, campanie prin care școlile sunt sprijinite sa iși imbunatațeasca resursele materiale. Clienții magazinului pot folosi bonurile de peste 50 de lei pentru a aloca punctele…

- PREMII… Elevii vasluieni au obtinut rezultate deosebite in finala concursului de robotica scolara Nextlab.tech. Victor Casandra de la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui a castigat locul I la proba Line Follower Basic, iar colega lui, Alexia Stefania Ivan, a obtinut Mentiune la proba Robotica…

- „O seara in Paris” este tema balului organizat anul acesta de catre elevii Liceului Teoretic „Ion Heliade Radulescu” din Targoviște. Balul va avea loc la Clubul Studenților din Targoviște maine, 8 decembrie 2023. Șase perechi vor concura pentru titlul de Miss și Mister Boboc și vor incerca sa impresioneze…

- Acțiunea va incheia seria de activitați dedicate Saptamanii Educației Globale – 13-19 noiembrie 2023, la care Liceul Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Targoviște se alatura pentru a promova menținerea pacii prin educație. Elevii indrumați de profesori ai instituției de invațamant au realizat expoziții…