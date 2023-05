Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, de la ora 10:00, in Piața Avram Iancu s-au desfașurat manifestarile cu ocazia Zilei Independenței Naționale a Romaniei, dar și a Zilei Uniunii Europene, in organizarea Instituției Prefectului – Județul Arad.

- La Targoviște a avut loc ceremonial militar și religios, prilejuit de sarbatorirea Zilei Independenței Naționale a Romaniei, evenimentul a fost organizat la sediul Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel” (Teiș), Garnizoana Targoviște, in parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Dambovița. Subprefectul…

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Independenței Naționale a Romaniei și Zilei Europei, Primaria Municipiului Turda, organizeaza miercuri 10 mai, o ceremonie publica incepand cu ora 12:00 la Monumentul Eroilor din fata Catedralei Ortodoxe din Turda. Ceremonia va cuprinde urmatoarele momente: Ora 11:00 …

- Ziua veteranilor de razboi, marcata anual la 29 aprilie, in semn de recunoastere a meritelor acestora la apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei, a prilejuit desfașurarea unor evenimente comemorative și la Focșani. Astfel un ceremonial militar și religios…

- Instituția Prefectului Dambovița ramane un partener permanent de dialog cu cetațenii dambovițeni de etnie roma, acesta a fost mesajul transmis de prefectul Claudia Gilia in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Romilor, in județul Dambovița. S-a pus in aplicare la nivelul unitaților administrativ –…

- Județul Dambovița este din nou sub COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vreme severa ???????????? ???????????????????????? este in vigoare deja, vantul va avea intensificari temporare in Muntenia, Dobrogea și local in Oltenia și Moldova unde rafalele vor depași 55…65 km/h și pe arii restranse 70…75 km/h.…

- In data de 31.03.2023, portile Batalionului 912 Tancuri ldquo;SCYTHIA MINOR" s au deschis pentru 200 de copii din scolile din judetul Constanta.Acestia au fost insotiti de educatori, profesori si personal militar din cadrul batalionului si au avut posibilitatea de a vedea tehnica de lupta si facilitatile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat ajutorul financiar si militar acordat de Norvegia Ucrainei, la o zi dupa ce un transport de tancuri Leopard, de fabricatie germana, trimis de Oslo, a ajuns in Ucraina, scrie Rador."Salut ajutorul umanitar, financiar si militar semnificativ al…