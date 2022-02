La concursul de robotică de la Sankt Petersburg: Elevi obligați să dea jos steagul românesc Ionuț Panea, coordonatorul echipei de elevi romani care participa la un concurs regional de robotica la Sankt Petersburg, in Rusia, acuza ca au fost obligați sa dea jos steagul romanesc de pe stand și de pe robot. Organizatorii concursului le-au cerut celor din echipa din Romania sa indeparteze drapelul țarii de pe standul de concurs și de pe robot, in condițiile in care pana acum la niciun concurs, din zecile la care cei din clubul Autovortex au participat, nu s-a intamplat așa ceva, potrivit edupedu.ro . Panea a remarcat faptul ca printre echipele concurente una dintre ele se numește URSS, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de elevi romani aflați la un concurs de robotica din Sankt Petersburg, in Rusia, a fost obligata de organizatori sa inlature steagul Romaniei de pe stand și de pe robot.Din echipa fac parte o studenta de la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica din București,…

- Romanii Marian Gitlan si Darius Serban au incheiat pe locul 14, miercuri, in proba de sanie dublu masculin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing. Gitlan si Serban au incheiat prima mansa pe locul 13, cu timpul 59.694. Dupa mansa secunda cei doi s-au clasat pe 14, cu timpul 1:59.937. Nemții…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca țara noastra i-a transmis Rusiei ca baza de la Deveselu nu reprezinta o amenințare. De asemenea, ministrul de externe este de parere ca inca mai e timp pentru ca diplomația sa rezolve situația tensionata de la granița Ucrainei cu Rusia, mai ales ca…

- Ana Bogdan (101 WTA și favorita 7) s-a calificat in ultimul tur al calificarilor de la WTA St. Petersburg, dupa 7-5, 6-3 cu norvegianca Ulrikke Eikeri (278 WTA). Meciul a durat o ora și 38 de minute. Pentru accederea in ultimul tur al calificarilor, Ana Bogdan va primi $3.345. Pentru un loc pe tabloul…

- Nimeni nu mai are voie sa rada in timpul ceremoniei de casatorie intr-o regiune din Rusia. Decizia a fost luata de Oficiul de Stare Civila din regiunea Rostov. Documentul precizeaza ca „exclamațiile”, „conversațiile zgomotoase”, inclusiv cele purtate la telefon, și „rasetele” nu sunt permise la ceremoniile…

- Organizatorii turneului Australian Open de la Melbourne au anuntat programul zilei de miercuri, in care se vor confrunta in meci direct doua jucatoare din Romania. Astfel, in turul al doilea al calificarilor pentru tabloul principal, Irina Bara (136 WTA, cap de serie 18) o va intalni pe Alexandra Cadantu-Ignatik,…

- Se apropie oare de final aceasta serie de dezvaluiri legate de o instituție care pana acum cațiva ani reprezenta o elita a domeniului feroviar din Romania? Nu se apropie. AFER este importanta si in prezent. De aceea, beneficiaza in continuare de atenția noastra sporita. Insa, problema ei cea mai mare…

- Naționala de fotbal a Romaniei isi va afla, joi, de la ora 19.00, adversarele din cadrul celei de-a treia editii a Ligii Natiunilor. Tricolorii fac parte din Divizia B si vor fi in a treia urna valorica. Cele patru urne valorice sunt urmatoarele; Urna I: Ucraina, Suedia, Bosnia-Hertegovina, Islanda;…