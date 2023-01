Stiri pe aceeasi tema

- Deși a fost extrem de iubit și a avut o cariera impresionanta, viața plina de tragedii nu i-a permis sa fie fericit pe deplin. A pierdut mult prea devreme unele dintre cele mai dragi persoane, a suferit din dragoste și a avut un parcurs in viața extrem de controversat. Sa fi fost intreaga sa viața și…

- Lisa Marie Presley va fi inmormantata la Graceland, alaturi de Elvis și fiul ei! Lisa Marie Presley a murit la 54 de ani in urma unui infarct. A fost gasita fara suflare de menajera in casa ei din Los Angeles. Salvarea a fost imediat chemata, insa medicii au incercat in zadar resuscitarea. Odata ajunși…

- Lisa Marie Presley a moștenit 100 de milioane de dolari de la Elvis, insa a pierdut banii in doar cațiva ani. Lisa avea doar 9 ani atunci cand a murit tatal ei, așa ca banii i-au revenit abia la 25 de ani. A reușit, insa, foarte repede sa risipeasca toata averea lui Elvis. Se știe ca Elvis Presley a…

- Lisa Marie Presley va fi inmormantata langa tatal si fiul ei la proprietatea familiei din Tennessee, Graceland. Cantareata, care a murit dupa ce se pare ca a suferit un stop cardiac la locuinta ei joi, avea 54 de ani. A fost singurul copil al „Regelui Rock"n"Rollului", Elvis Presley. „Locul final de…

- Lisa Marie Presley, singurul copil al „Regelui Rocknroll-ului”, care a murit joi, 12 ianuarie , acumulase datorii de cel puțin 16 milioane de dolari, relateaza publicația britanica The Mirror . Ea moșternise o avere de 100 de milioane de dolari. Documentele de la tribunal referitoare la divorțul de…

- Lisa Marie Presley, fosta soție a lui Michael Jackson, a murit in dimineața zilei de 13 ianuarie 2023. Fiica ei, Priscilla, a fost cea care a facut anunțul trist. Se pare ca aceasta a suferit un stop cardio respirator, la varsta de 54 de ani. Motivul uluitor pentru care Lisa Marie Presley nu l-a vazut…

- Porecla de "saraca fata bogata" i s-a potrivit pe deplin Lisei Marie Presley. Fiica regelui rock'n'roll-ului a avut de la naștere tot ce și-a dorit, mai puțin libertatea și liniștea sufleteasca de a-și trai viața așa cum vrea. PRIMA LOVITURA. 1977 - ''ELVIS HAS LEFT THE BUILDING''Ceea ce putea fi cu…

- Lisa Marie Presley i s-a alaturat tatalui ei, legendarului Elvis Presley, in lumea celor trecuți in neființa la doar 54 de ani. Avand in vedere ca artista era singuria fiica, implicit singurul moștenitor direct al Regelui, a ramas sub semnul intrebarii ce se va intampla cu moștenirea lasata de acesta.