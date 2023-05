La cine ajunge profitul istoric de 4,4 miliarde de lei de la Hidroelectrica

Stiri pe aceeasi tema

- Surse au declarat ca trazactia ar urma sa se semneze in aceasta saptamana si vizeaza cele zece hipermarketuri si alte cateva magazine de proximitate moderna sub brandul Cora. Pentru operatiunile de pe plan local ale Cora – cel mai mic retailer international ca cifra de afaceri si totodata unul dintre…

- Compania a alocat pentru revizie aproximativ 400 de milioane de lei, reprezentand costuri de mentenanța și investiții. OMV Petrom anunța inceperea lucrarilor de revizie generala a rafinariei Petrobrazi. Revizia se va derula pe parcursul a șase saptamani, perioada in care activitatea rafinariei va fi…

- Fundatia Pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Muncii sa faca public raportul de analiza, evaluare a impactului si recomandari pentru reforma pensiilor speciale elaborat de Banca Mondiala, pe motiv ca acesta contine potentialele solutii de care Romania…

- ”OMV Petrom anunta ca Daniel Turnheim si-a inaintat renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect incepand cu data de 17 martie 2023 (ultima zi de mandat fiind 16 martie 2023). Urmare a renuntarii la mandat, Daniel Turnheim va inceta sa mai detina pozitia mentionata…

- ”Aquila, lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experienta in aceasta industrie, incheie anul 2022 cu afaceri in crestere si un profit net de 85 milioane lei, cu 20% peste anul anterior.…

- Veniturile din exploatare au urcat cu 102,8% in 2022, la 6,49 miliarde lei. Nuclearelectrica contribuie cu peste 18% cu energie nucleara in totalul productiei de energie, la nivel national. Compania este detinuta de Ministerul Energiei, cu 82,49% din actiuni, si are o capitalizare de 13,12 miliarde…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…