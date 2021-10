Se pot efectua și analize medicale privind dozarea de anticorpi La Spitalul de Pediatrie din Ploiești sunt asigurate cetațenilor, la cerere, și o serie de analize medicale necesare in contextul pandemiei. Anunțul a fost facut de catre Primaria Ploiești, care are in administrare aceasta unitate medicala si care a precizat ca spitalul menționat, prin Laboratorul de analize, efectueaza, la solicitarea acelora care doresc, testari RT PCR pentru diagnosticarea Covid -19, la prețul de 175 lei/ test, precum și teste antigenice, folosite pentru controlul pandemiei, la prețul de 85 lei/ test. Testele antigen…