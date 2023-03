Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vasile Cepoi a afirmat ca un ordin al Ministerului Sanatatii prevede ca, la doua ore de la finalizarea internarii unui pacient in spital, apartinatorii trebuie sa primeasca informatii privind diagnosticul, salonul unde este internat si medicul la care este internat.„Ordinul…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern care modifica si completeaza o Hotarare mai veche a Executivului, datand din anul 2011 si care stabilea sanctionarea contraventiilor la normele in domeniul sanatatii publice. Proiectul de act normativ stabileste,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientilor nr. 46/2003. Modificarea actului normativ are ca scop facilitarea accesului membrilor familiei la datele confidentiale ale pacientului in cazul in care acesta s-a prezentat la unitatea…

- Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a ușura accesul la asistența medicala pentru copii și pentru a reduce aglomerația și timpul de așteptare in Unitațile de Primiri Urgențe, anunța Ministerul Sanatații. In acest moment,…

- Unitațile de primiri urgențe, secțiile de pediatrie și terapie intensiva sunt ocupate cu copii sub cinci ani, afectați de valul de viroze. ”Peste 65% sunt viroze, cele mai multe sub cinci ani, sunt pneumonii interstițiale, sub doi ani avem foarte multe bronsiolite, avem din pacate si gripa, si COVID.…