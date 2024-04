Grevă de avertisment în unităţile sanitare publice Membrii de sindicat ai Federatiei Solidaritatea Sanitara vor organiza astazi, intre orele 12:00 si 13:00, o greva de avertisment in unitatile sanitare publice. Acestia solicita cresterea veniturilor salariale reale, recompensa echitabila pentru participarea la asigurare continuitatii serviciilor medicale si eliminarea inechitatilor salariale. Pe durata grevei de avertisment va fi asigurata cel putin o treime din activitatea normala, iar serviciile de urgenta nu vor fi afectate, a precizat, intr-un comunicat, Federatia Solidaritatea Sanitara. Rador/FOTO imagine ilustrativa radioiasi.ro Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

