Stiri pe aceeasi tema

- Cantautorul Stefan Hrusca va sustine doua reprezentatii ale concertului sau de colinde, in cadrul Turneului National de Colinde - Stefan Hrusca 2023, pe 18 decembrie, pe scena Salii „Ion Caramitru" a Teatrului National „I.L. Caragiale", informeaza un comunicat transmis Agerpres.

- Indragitul și cunoscutul spectacol de balet clasic „Spargatorul de Nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski ajunge, pentru prima data, la Bistrița. Acesta va fi interpretat de zeci de elevi ai Școlii de balet „Ovidiu Danci”, pe scena Centrului Cultural Dacia. ”Spargatorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski este…

- Mai sunt doar cateva saptamani pana la Revelion, insa unele zodii vor fi singure in acea seara. Acești nativi trebuie sa mearga pe drumuri separate și vor intra in noul an separat. Aflați in randurile urmatoare care sunt acestea. Zodiile care vor ramane singure de Revelion Chiar daca majoritatea nativilor…

- Atmosfera de sarbatoare a invaluit Budapesta, iar targul de Craciun deschis in Piața Vorosmarty ii așteapta pe oameni cu diverse bunatați și preparate tradiționale, insa prețurile sunt piperate, conform cotidianului Blikk.

- APEL Campania „Dar de Craciun”, derulata de Asociatia „Filantropia Ortodoxa” Husi, va continua si in acest an, in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru ca voluntarii sa poata ajunge cu daruri in casele celor mai multi dintre copiii judetului, care au nevoie de sprijin si oamenii cu suflet bun au prilejul…

- Primaria Brașov anunța ca, in aceasta seara, dupa ora 18.00, ajunge bradul de Craciun in Piața Sfatului. El este adus de pe o pașune din Poiana Brasov (zona Stana Turistica), proprietate a municipiului, și are o inalțime de aproximativ 26 de metri. De altfel, Primaria Brașov a inceput pregatirile pentru…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar primariile mai instarite din Romania vor organiza targuri de Craciun. Primaria Generala a Capitalei va organiza un astfel de eveniment in Piata Constitutiei. Targul de Craciun 2023, din Bucuresti, se va deschide joi, 30 noiembrie, intrarea fiind libera. Brad inalt…

- Gordon Ramsay, unul dintre cei mai cunoscuși bucatari din lume, a facut public de Craciun in restaurantele sale. Cei care vor sa se bucure de un meniu excentric, de lux, trebuie sa scoata din buzunare nu mai puțin de 1700 de lei. Ce e inclus in acest preț colosal, dar și cat costa bauturile in […] The…