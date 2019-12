Stiri pe aceeasi tema

- Compania care administreaza principala aerogara a țarii, „Avia Invest" a prezentat astazi schița proiectului unui nou Terminal al Aeroportului Internațional Chișinau (AIC). Viitorul terminal va avea suprafața totala de 55.000 m2 și ar urma sa deserveasca anual 4,2 milioane de pasageri, cu posibilitatea…

- Gabriela Firea anunta ca a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru Spitalul Metropolitan, lucrarile urmand sa fie demarate din luna martie anul viitor. Spitalul ar urma sa fie construit intr-un termen de 3 ani de zile, iar costurile sunt 400 milioane de euro pentru 1.000 de paturi. „Va avea circa…

- Ryanair, in picaj. Inchide doua baze și reduce drastic capacitatea de transport, din cauza problemelor cu aeronavele Boeing 737 MAX Ryanair a anuntat ca va primi doar zece avioane Boeing 737 MAX din comanda sa de 210 aeronave, transmite Bloomberg. Această situație a dus la închiderea…

- Intr-o gara din Hunedoara, cufundata in intuneric, femeia nu a observat ca nu exista peroane si a asteptat trenul intre linii. Victima va primi despagubiri de 430 de mii de euro. In ultima instanta, judecatorii au redus drastic amendat penala, dar CFR s-a angajat sa afiseze sentinta in toate garile…

- Ryanair se asteapta, in anul financiar care se va incheia la 31 martie 2021, la cel mai redus ritm de crestere a numarului de pasageri din ultimii sapte ani, din cauza intarzierii livrarilor de avioane Boeing 737 MAX, a anuntat luni directorul general al celei mai mari companii aeriene low-cost din…

- Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, este cotata drept a cincea cea mai importanta companie din Europa de Sud Est, potrivit unui studiu realizat de o agentie de presa din Bulgaria, informeaza compania. Compania care cuprinde rafinariile Petromidia Navodari si Vega Ploiesti…

- Compania aeriana olandeza KLM a operat, in 2018, peste 1.500 de zboruri pentru care a utilizat biocombustibil, iar la nivel mondial a transportat 34,1 milioane de pasageri, arata datele operatorului, prezentate, luni, intr-o conferinta de presa dedicata celor 100 de

- Mai precis, proiectarea si lucrarile de reabilitare a monumentului proiectat de Henri Coanda au fost estimate la 2,85 de milioane de lei fara TVA, bani din fondurile proprii ale Primariei. Ofertele sunt asteptate pana pe 18 octombrie, iar castigatorul licitatiei va avea la dispozitie 18 luni. Constructia,…