Victoria Beckham și-a aratat silueta perfecta, in timp se relaxa cu soțul ei, David, la bordul unui iaht de 1,6 milioane de lire sterline, in largul coastei italiene. Creatoarea de moda, in varsta de 48 de ani, s-a bucurat de soare in costumul de baie atragator, cu o șapca neagra și ochelari de soare, scrie The Sun. Ea a traversat puntea vasului de lux strangandu-și hainele și o sticla de apa. In varsta de 47 de ani, David, un tip dur, și-a dezvaluit patrațelele și vasta colecție de tatuaje, purtand o pereche de pantaloni de baie verzi. Victoria Beckam s-a bucurat de priveliștea de la bordul vasului…