In 2 ani de la debutul in Motorsport, Alexia Apostol a terminat pe locul 2, Campionatele de Rallycross și Slalom Paralel. La Rallycross, tanara imparte campionatul cu tatal sau. Alexia Apostol, o puștoaica de 16 ani din Pitești, face senzație in Campionatele de Rally Cross și de Slalom Paralel. Fata a inceput sa se dea in 2021, iar in 2022, a devenit vicecampioana in ambele competiții. „Dupa al doilea an, am terminat pe locul 2 ambele competiții și sper ca anul acesta sa fie mult mai bine” -Alexia Apostol, vicecampioana in Campionatele de Rallycross și Slalom Paralel. Inainte sa se apuce de condus…