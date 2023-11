L2 CSM Ceahlăul a obținut un punct pe terenul Gloriei Buzău: 1-1 CSM Ceahlaul Piatra Neamț a obținut un punct pe terenul Gloriei Buzau in partida disputata astazi, 10 noiembrie. Meciul contand pentru etapa a XIII-a a Ligii a II-a s-a incheiat cu scorul de 1-1 (1-0). Au marcat Pervan (44-penalty)/Forizs (69). In minutul 81, Neicuțescu a fost eliminat, pentru cumul de cartonașe galbene, dar pietrenii au reușit sa conserve rezultatul și in inferioritate numerica. Antrenorul Cristian Pustai a folosit urmatoarea formula de echipa: Barna-Bacalu, Jalba, Vișinar (cpt.), Albino, Akwasi (Jaquite 65), Onișa (Forizs 65), Llullaku (Petre 73, Petkov 89), Savu (Anton 73),… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii formației CSM Ceahlaul Piatra Neamț iși doresc sa se intoarca cu punct sau puncte din deplasarea de la Gloria Buzau. Meciul este programat vineri, 10 noiembrie, cu incepere de la ora 16:00. Antrenorul Cristian Pustai apreciaza ca ”se anunța un meci foarte echilibrat”: https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2023/11/csmc-cristian-pustai-buzau.mp4…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a dispus astazi, 4 noiembrie, de CSM Slatina, la un scor confortabil. Partida contand pentru etapa a XII-a a Ligii a II-a a revenit pietrenilor cu scorul de 4-0 (1-0). Au marcat: Llullaku 37 și 62, Neicuțescu 50 și Cortelezzi 85. Antrenorul principal Cristian Pustai a utilizat…

- CSA Steaua București și CSM Ceahlaul Piatra Neamț au deschis etapa a XI-a a Ligii a II-a cu partida disputata in aceasta dupa-amiaza (26.10) pe stadionul Ghencea. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-1 (2-0). Au marcat: Chipirliu și Maftei (2)/Neicuțescu. Obligat de absențele cu care s-a confruntat, antrenorul…

- Formatia Corvinul Hunedoara a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 2 Casa Pariurilor, in care a revenit de la 0-1, potrivit news.ro.Oaspetii au deschis scorul prin Prejmerean, in minutul 12.Pentru Corvinul au…

- Actualizare: Final de meci. ACSM Ceahlaul și CSM Alexandria incheie la egalitate, scor 2-2. Actualizare: Ceahlaul este egalata dupa ce incaseaza doua goluri in trei minute. Scorul este 2-2 in minutul 86. Actualizare: In minutul 60, Ceahlaul conduce cu 2-0, prin golurile marcate de Azdren Lullaku in…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a invins, pe teren propriu, Unirea Dej, in partida disputata astazi, 29 septembrie, in etapa a VIII-a a Ligii a II-a. Victoria formației pietrene s-a consemnat in urma unui autogol inscris de Chira (72). Llullaku a centrat pe jos in fața porții, Neicuțescu a ”șters” mingea,…

- Ieri seara, Gloria Buzau a remizat in deplasare, 1-1, in etapa a treia a Ligii secunde, in partida disputata cu Chindia Targoviște. Gazdele puteau sa caștige meciul, dupa ce Șerban a marcat in minutul ’80, numai ca atacantul Chica-Roșa, abia revenit la formația din Crang, a marcat in minutul ’85, la…

- Chindia Targoviște va juca pe stadionul „Eugen Popescu” meciul cu Gloria Buzau, ce va conta pentru etapa a treia a Ligii a 2-a. Roș-albaștrii au anunțat cand se vor pune in vanzare biletele pentru aceasta partida și ce preț au. Meciul se va disputa marți, 22 august, de la ora 19.00. Disputa cu Gloria…