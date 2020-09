L-ați văzut? Bărbatul a plecat voluntar din localitatea Pricaz In data de 15.09.2020, in jurul orei 06:40, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata despre faptul ca BANEU IONICA-MARCEL, de 43 de ani, (foto) a plecat voluntar (in intervalul orar 01:00 – 05:00) de la o locuința pentru persoane adulte cu dizabilitați, din localitatea Pricaz (unde acesta era instituționalizat). Barbatul era imbracat cu pantaloni de trening de culoare bleumarin inchis și o vesta de culoare inchisa. Acesta are un picior amputat și se deplaseaza cu ajutorul unor carje. In urma sesizarii, polițiștii au demarat o serie de activitați investigative si de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

