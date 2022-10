Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la a XIII-a ediție, Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest propune in acest an mai multe filme bune ca niciodata, ceea ce face dificila sarcina cui vrea sa recomande doar cateva titluri. Festivalul se desfașoara in mare parte la București (21–30 octombrie), dar și la Cluj-Napoca (21-23 octombrie), Arad (26-28…

- Marii fermieri acuza Agenția Domeniilor Statului (ADS) de concurența neloiala, dupa ce la licitațiile desfașurate recent pentru concesionarea unor terenuri agricole nivelul redevenței a trecut de 2 tone la hectar. O cantitate prea mare, spun agricultorii, care creaza false așteptari celor care arendeaza…

- Romania este pe cale sa piarda despagubirile pentru pesta porcina africana (PPA) de la UE, susține Dimitrie Musca, un cunoscut fermier din Arad, fondatorul CAI Curtici, motivul invocat de oficialii de la Bruxelles fiind faptul ca masurile luate de autoritați n-au prea avut efect. Mai mult, a fost confirmat…

- Biofarm (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente din Romania, a continuat investițiile in unitatea de producție și testare inaugurata anul trecut in București, astfel ca acestea au depașit deja pragul de 44 de milioane de euro, dupa ce la momentul lansarii generau…

- Intr-un plan de extindere mai larg, platforma Binance, cu 120 de milioane de utilizatori, vizeaza operațiuni directe in Europa de Est. Fondatorul Changpeng Zhao, cu o avere estimata de Forbes la peste 17 miliarde dolari, a venit in vizita in Romania, in cadrul unui turneu regional. „Este o piața foarte,…

- Unul dintre cei mai mari fermieri din Romania, Dimitrie Musca, avertizeaza ca pretul carnii de porc s-ar putea dubla in urmatoarea perioada, din cauza scumpirii energiei, a furajelor si din cauza pestei porcine africane, care a redus efectivele de animale, iar in tara s-ar mai produce doar 15% din consumul…

- Seceta severa ar urma sa reduca recolta de porumb a Uniunii Europene cu 10 milioane de tone, pana la 55,4 milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, a estimat firma de consultanța Strategie Grains, transmite Reuters. Noua estimare publicata joi este cu 15% mai mica fața de estimarile…

- Premierul maghiar a reluat joi, cu ocazia participarii la adunarea conservatori americani din Texas, acuzațiile ca strategia statelor occidentale privind razboiul din Ucraina a eșuat și a cerut din nou negocieri intre Statele Unite și Rusia pentru incheierea unui acord de pace. „Ucraina este vecina…