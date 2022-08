Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui camion a forțat, vineri, trecerea de cale ferata, de la Petricani, deși bariera era in coborare pentru a semnaliza venirea trenului. In urma incidentului, trei trenuri de calatori au acumulat intarzieri, au transmis oficialii de la CFR Infrastructura, care au postat imagini cu intregul…

- Trei trenuri de calatori inregistreaza intarzieri, vineri, dupa ce soferul unui camion a ignorat faptul ca bariera de la Petricani se lasa pentru ca urma sa treaca un tren si a rupt bratul acesteia. In imaginile postate pe retelele de socializare de catre CFR Infrastructura se vede cum mai multi…

- Tupeul si inconstienta unor soferi depasesc orice limita. Zeci de conducatori auto au fost filmati in zona Petricani cum forteaza bariera la trecerea la nivel cu calea ferata, desi semnalele de culoare rosie erau puse in functiune. Unul dintre ei a lovit bratul barierei cu TIR-ul.

- Nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferata a mai facut o victima. In aceasta dimineața, un biciclist a fost lovit de un tren care circula pe relația Timișoara-Iași la trecerea la nivel cu calea ferata de pe DJ 791, la ieșirea din Santana. Din pacate, biciclistul și-a pierdut viața.…

- Un autoturism a fost lovit de un tren, duminica dupa amiaza, la o trecere la nivel cu calea ferata din comuna argeseana Merisani. O femeie aflata in autoturism a suferit un atac de panica in urma incidentului. Autoturismul a fost surprins de garnitura feroviara la o trecere la nivel cu calea ferata…

- In data de 17 iunie 2022, intre orele 05:00 – 14:00, pe linia ferata dintre stațiile Pufești – Adjud se vor executa lucrari de buraj (indesare a balastului sub traversele unei linii de cale ferata – n.r.) mecanizat cu mașini grele de cale in regim de urgența, lucrari ce impun demontarea dalelor la trecerea…

- In perioada 25 mai a.c., ora 6.00-10 Iunie a.c., se vor efectua lucrari de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Sarmașag, km 111+650. Circulația rutiera pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone va fi deviata de pe DN1 F km 93+900m pe traseul DN 1H( Hereclean-Varșolț-Șimleu…

- Accident feroviar la trecerea la nivel cu calea ferata din Gulia-Samurcași, sens București The post Accident feroviar la trecerea la nivel cu calea ferata din Gulia-Samurcași, sens București.VIDEO first appeared on Partener TV .