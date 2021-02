Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al diplomației ruse a acuzat capitalele occidentale de „deconectare de realitate” dupa apelurile lor de eliberare a adversarului Alexeï Navalnîi, care a fost condamnat marți la doi ani și opt luni de închisoare, potrivit AFP."Nu exista…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, și vor cuprinde și capitala Moscova.

- O instanța din Rusia a decis joi ca opozantul Alexei Navalnîi sa fie meținut în închisoare și a respins apelul facut de cunoscutul critic al Kremlinului la adresa reținerii sale, transmite Reuters. Navalnîi a fost arestat pentru 30 de zile pe 18 ianuarie pentru ca ar…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut duminica autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, transmite Reuters. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi…

- Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii l-au retinut pe Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Navalnii a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat dupa otravirea cu agent…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina duminica la Moscova, in ciuda dorintei exprimate de autoritatile ruse de a-l aresta si posibil de a-l condamna la mulți ani de detentie, relateaza DPA si Reuters.

- Potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram, autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnii pe lista persoanelor urmarite la sfarșitul anului trecut. Decretul a fost confirmat și de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times . Știrea vine la o zi dupa ce Navalnii…