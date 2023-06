Kosovo – România 0-0 final / Nici rău, nici bine, iar calificarea încă se joacă! Kosovo și Romania au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 3 a grupei I de calificare la Campionatul European din 2024. Este un rezultat destul de bun pentru tricolori, avand in vedere ca echipa gazda a irosit cateva ocazii mari. Practic ne-am atins scopul in acest duel, pentru ca, odata cu aceasta remiza, am cam eliminat șansele gazdelor la calificare. Prima repriza poate fi considerata drept o lupta in namol, pe un teren impracticabil! Nici Kosovo și nici Romania nu au putut sa ridice catuși de puțin nivelul partidei, iar jocul a fost, per total, unul greu de privit, poate chiar hidos! Am avut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

