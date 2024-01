Stiri pe aceeasi tema

- Liderii politici din Romania și-au pregatit mesajele de Anul Nou pentru romani. Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, precizeaza ca 2024 va fi un an mai bun pentru toți, iar 2023 a fost anul in care acesta și-a dedicat activitatea ”protejarii nivelului...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 31 decembrie 2023, un mesaj cu prilejul Anului Nou. “Pe masura ce ne apropiem de inceputul unui nou an, reflectam la ce a insemnat 2023 pentru fiecare dintre noi, dar și pentru parcursul nostru colectiv. Am traversat impreuna vremuri de adanca…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis romanilor, duminica, 31 decembrie, in mesajul de Anul Nou, ca Romania a ramas o tara sigura, cu „un urias potential de dezvoltare”, și i-a indemnat pe romani sa mearga sa voteze la toate rundele de alegeri care vor urma in 2024.„Dragi romani, pe masura ce ne…

- Președintele Klaus Iohannis a devansat recepția de 1 Decembrie, pentru ca tot astazi are programata deplasarea in Dubai. In discursul sau, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca la 105 ani de la Marea Unire este important sa reflectam asupra reusitelor si a progreselor realizate. „Dragi romani, 1…

- Va fi lansat programul pentru eficientizarea energetica a cladirilor publice din Romania. Ministrul liberal al Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca ghidul de finanțare a fost trimis la Monitorul Oficial pentru publicare și, in maxim 60 de zile, se vor putea incarca proiectele.…