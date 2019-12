Klaus Iohannis susţine creşterea vârstei de pensionare până la 70 de ani "Trebuie sa le dam sansa sa stea cat mai mult in sistem benevol. Atentie: nu obligatoriu. Avem profesionisti foarte buni care pot sa profeseze si dupa pensie, iar deficitul de forta de munca super calificata e foarte mare. (...) Mi se pare legitim sa lasam posibilitatea oamenilor sa lucreze, iar societatea sa beneficieze de oameni pregatiti", a spus seful statului intr-o intalnire informala cu jurnalistii, potrivit Agerpres. Iohannis a aratat ca, deocamdata, in ceea ce priveste eliminarea pensiilor speciale, nu s-a facut nimic si ca este "doar o bula mediatica". El a mai afirmat ca exista… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O astfel de prelungire a varste de pensionare, la 70 de ani si doar daca persoana in cauza doreste, ar fi „benefica pentru societate", a spus seful statului. Aceasta masura s-ar dovedi utila si in conditiile in care Guvernul Orban doreste interzicerea cumularii pensiei cu salariul pentru angajatii la…

- Presedintele Klaus Iohannis este de acord cu cresterea varstei de pensionare, el sustinand, vineri, intr-o discutie informala cu presa, ca de cele mai multe ori persoanele ajunse la varsta pensionarii au si cea mai mare experienta in domeniul in care au lucrat. Seful statului a explicat ca trebuie sa…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, marti, ca nu exista un proiect privind cresterea varstei de pensionare. Intrebat daca exista la Ministerul Muncii un proiect privind cresterea varstei de pensionare, el a negat, sustinand ca este un "fake news marca unei anumite parti". "Nu am spus asta. Am spus urmatorul…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…

- “Au trecut 30 de ani de la Revoluție, insa moștenirea comunismului s-a vazut in toate perioadele in care PSD a fost la putere, perpetuand incompetența și corupție, perpetuand atitudini contrare unui spirit democratic”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, in debutul prezentarii programului…

- "Romania are nevoie mai mult decat oricand de universitati precum Lucian Blaga. (...) Suntem intr-o etapa in care pentru a construi o Romanie dezvoltata, o Romanie prospera este nevoie de o schimbare de paradigma. Trebuie sa generam valoare adaugata, trebuie sa construim retele de colaborare internationala…

- Aproximativ 1.500 de membri si simpatizanti ai PNL, parlamentari si alesi locali sunt asteptati sa participe, astazi, la Craiova, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL din Sud-Vest si Oltenia. La eveniment va fi prezent si presedintele Klaus Iohannis, care candideaza din partea PNL pentru un…