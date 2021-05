Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care subliniaza ca si anul acesta ‘credinta ne ramane la fel de puternica chiar daca nu putem fi inca alaturi de toti cei dragi din cauza pandemiei de COVID-19’. ‘Dragi romani, ne regasim in taina sfanta a celei mai mari sarbatori crestine, o celebrare a vietii si a sperantei. Miracolul Invierii ne aduce mereu impreuna, fie ca ne aflam pe meleagurile natale sau peste hotare. Si in acest an credinta ne ramane la fel de puternica chiar daca nu putem fi inca alaturi de toti cei dragi din cauza pandemiei de…