Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decrete pentru numirea unui nou ambasador in Regatul Thailandei și eliberarea din funcție a doi magistrați. Totul are loc la o zi dupa ce un deputat AUR a mers la poliție, unde l-a „dat disparut” pe președintele Romaniei, care nu a mai avut nicio acțiune publica de la 18 […] The post Klaus Iohannis revine la activitate, dupa ce a fost dat disparut la Poliție: Președintele a numit vineri un nou ambasador in Thailanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .