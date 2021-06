Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a afirmat joi, la ceremonia de decorare cu Ordinul Steaua Romaniei in gradul de Mare Cruce a presedintelui PPE, Donald Tusk, ca acesta este „una dintre cele mai euro-entuziaste personalitati europene, jucand un rol important in consolidarea Uniunii Europene, in transformarea acesteia…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins. Totodata acesta participa la Summitul Partidului Popular European (PPE). Șeful statului il va decora pe presedintele PPE, Donald Tusk, cu Ordinul National "Steaua…

- La Bruxelles incepe Consiliul European de vara, cu o agenda concentrata pe gestionarea pandemiei și pe planurile de relansare și reziliența de dupa aceasta. Reuniunea este prima de un an și jumatate la care este permis accesul fizic al jurnaliștilor.

- Elena Stanciu (b1.ro) Presedintele american Joe Biden si secretarul de stat Antony Blinken participa, luni, prin videoconferința, la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit de președintele Klaus Iohannis impreuna cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, aflat in vizita oficiala in țara noastra. Reuniunea…

- Recent decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național "Steaua Romaniei" in grad de cavaler, Monseniorul Ionuț Paul Strejac, suceveanul care lucreaza in diplomația papala, a avut doar cuvinte de apreciere la adresa celor care l-au ajutat sa ajunga unde este acum. Recunoaște ...

- Președintele SUA, Joe Biden, va face prima sa calatorie in strainatate in Regatul Unit și apoi in Belgia la jumatatea lunii iunie, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP. Biden va participa la summit-ul G7 in perioada 11-13 iunie la Cornwall (sud-vestul Angliei), apoi la summitul liderilor țarilor…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Hans Kluge, a fost decorat, miercuri, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor de presedintele Klaus Iohannis. "Sunt increzator ca, prin exemplul personal, veti sustine o organizatie regionala…