- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a conferit Adei Hausvater, directorul general al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Cavaler. In motivarea acestei decizii sunt menționate meritele importante in aducerea dramaturgiei romanești și a Teatrului…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a conferit Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Cavaler baritonului Cristian Rudic, manager al Operei Naționale Romane din Timișoara. In anul 2003 a fost distins cu Meritul Cultural al Romaniei in grad de cavaler

- Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 15 ianuarie 2024, o serie de decrete pentru decorarea unor personalitați din sfera culturala. Astfel, in semn de inalta apreciere pentru meritele importante in plasarea Operei Naționale Romane in prim-planul…

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 15 ianuarie 2024, o serie de decrete de decorare.Potrivit Administratiei Prezidentiale, in semn de inalta apreciere pentru contributia sa exceptionala la cercetarea istoriei, pentru rolul important in protejarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale miercuri, 10 ianuarie 2024, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea bunurilor imobile – teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universitații de Științele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 24 decembrie 2023, un mesaj cu prilejul Craciunului.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 24 decembrie 2023, un mesaj cu prilejul Craciunului, potrivit Administratiei Prezidentiale."Sarbatoarea Nasterii Domnului este despre…