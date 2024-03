Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, decretul prin care Bogdan Aurescu este eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial pentru politica externa. In 9 noiembrie 2023, Adunarea Generala și Consiliul de Securitate ale Organizației Națiunilor Unite l-au ales Bogdan Aurescu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a conferit Adei Hausvater, directorul general al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Cavaler.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 18 ianuarie 2024, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator a lui Serban Alin Dorel la Judecatoria Gurahont pensionare; Decret privind eliberarea din functia de procuror a lui Dragomir Matei la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a conferit Adei Hausvater, directorul general al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Cavaler. In motivarea acestei decizii sunt menționate meritele importante in aducerea dramaturgiei romanești și a Teatrului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale miercuri, 10 ianuarie 2024, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea bunurilor imobile – teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universitații de Științele…

- Șoferii cu B ar fi putut conduce și motociclete incepand cu 2024 daca Iohannis nu ar fi sesizat Curtea Constituționala cu privire la Legea pentru completarea art. 241 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/ 2002 privind circulatia pe drumurile publice. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiei elevului decedat in tragedia de la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc unde un perete s a surpat, iar mai multi elevi au fost surprinsi sub daramaturi. "Tragedia care a avut loc la internatul Liceului…

- Adevaratul Conducator al Romaniei a transmis un mesaj important in țara!Testele PISA 2022 arata realitatea dramatica a Romaniei: a crescut decalajul dintre rezultatele copiilor vulnerabilizați de saracie și al celor din medii sociale avantajate, echivalent cu o diferența de 3 ani de educație școlara…