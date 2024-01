Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pare ca are un concediu prelungit și nu a inceput inca munca in acest an. Pe site-ul Președintele Romaniei, la rubrica Agenda Președintelui, nu exista nicio activitate pentru anul 2024. De fapt, anul 2024 este inexistent. Deși suntem la jumatatea lunii ianuarie,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a dezvaluit la Prima News ca, in 2016, a fost presat de PNL și chiar de președintele Klaus Iohannis sa candideze din partea liberalilor, insa șeful statului a refuzat condiția pusa de Cioloș. „Ii era teama de instabilitate”, a spus Dacian Ciolos. „O sa va spun un lucru pe…

- Klaus Iohannis a fost luat cu asalt pe Facebook, primind sute de comentarii, majoritatea critice, dupa mesajul pe care l-a postat prin care solicita gasirea „de urgența” a cauzelor care au dus la tragedia din Odorheiu Secuiesc, incident soldat cu moartea unui baiat de 17 ani și ranirea altor trei fete,…

- Un bebelus de 7 luni diagnosticat cu rujeola a decedat, in judetul Brasov. Copilul ar fi luat virusul de la fratele sau, in varsta de 3 ani, care nu era vaccinat. ”In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania a fost raportat 1 deces din cauza rujeolei la un copil in varsta de 7 luni […] The post…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- O avertizare generala cu privire la riscul unor atentate, proteste violente și adunari ilegale a fost transmisa, zilele trecute, de autoritațile din Senegal, ultima țara cu care președintele roman Klaus Iohannis iși incheie, pe 23 noiembrie, turneul din Africa. Agenda publica a Administrației Prezidențiale…

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa efectueze o vizita de lucru in Africa saptamana viitoare, chiar inainte de minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, Iohannis și prima doamna au efectuat turnee in Asia: Japonia și Singapore, dar și in America Latina: Brazilia, Chile și Argentina Nu se…