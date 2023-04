Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 5 aprilie 2023, un mesaj in cadrul evenimentului „110 ani de excelența academica”, organizat de Academia de Studii Economice din București. Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial – Departamentul Politici…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania beneficiaza de importante avantaje competitive si ca acestea pot fi valorificate mai bine prin utilizarea eficienta a fondurilor europene.Seful statului a transmis, miercuri, un mesaj in cadrul evenimentului "110 ani de excelenta academica", organizat…

- Cancelarul federal Olaf Scholz va sosi pe 3 aprilie 2023 pentru o vizita Romania, informeaza Ambasada Germaniei la București, intr-un comunicat de presa. Cancelarul va fi primit la Bucuresti mai intai de presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis. Vor fi discutate teme bilaterale, precum si subiecte…

- Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va afla vineri, in vizita la Bucuresti, ocazie cu care va avea discutii cu presedintele Klaus Iohannis, dar si cu membri ai Guvernului.

- Academia de Studii Economice din București (ASE) impreuna cu Universitatea de Economie din Bratislava (EUBA) și Universitatea de Economie din Varna (UEV) deschid oficial inscrierea pentru primul Certificat de Executive Education Business Development & Leadership intr-un context internațional, destinat…

- „Avionul companiei Global Jet, un Boeing 737-900ER in configurație BBJ, cu care a calatorit președintele Romaniei in Japonia și Singapore in perioada 4-12 martie 2023 va ateriza in curand pe aeroportul din Sibiu.Este neclar daca de la Sibiu va reveni la București.Acesta a decolat duminica dimineața…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla joi la Bucuresti intr-o vizita de lucru. Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu omologul sau moldovean. Potrivit sursei citate, consultarile politice ale presedintilor Klaus…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 20 februarie, dupa intrevederea cu ministrului Afacerilor Interne din Republica Moldova, Ana Revenco, și inaintea discuțiilor de la București cu președinta Maia Sandu , ca Romania sustine necesitatea infiintarii unui grup de…