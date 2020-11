Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza duminica, la ora 11,00, o vizita la Call Center DSP Bucuresti, la Arena Nationala, a anuntat Administratia Prezidentiala. Pentru ca sunt vizitați de președinte, toți angajați au fost testați ca nu cumva sa fie infectați. Citește și: Scandal intre…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca anul acesta nu se va organiza parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei și ceremonia de la Arcul de Triumf va fi una restransa și fara participarea publicului. „In acest an, vom onora curajul și sacrificiile inaintașilor noștri facand noi inșine sacrificiul…

- Tragedia de la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, unde 10 oameni au murit și alți șapte au fost raniți intr-un incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva, a redeschis problema autorizarii unitaților medicale. Cum multe nu au finanțare pentru acest capitol, premierul Orban susține ca a identificat…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca festivitațile de Ziua Naționala a Romaniei vor avea lor, insa „vor fi activitați foarte reduse”. El spune ca ziua naționala trebuie marcata, insa in același timp trebuie sa se respecte și masurile de prevenire și limitare…

- In ciuda așteptarilor publice de anunțare de noi restricții, mai ales dupa cifrele abramburite legate de incidența infectarilor in București, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca se vor redeschide restaurantele și in București, alaturi de cinematografe și teatre. Mai exact, a fost stabilita…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa o discuție cu INSP, ca evenimente precum nunțile și botezurile ar trebui restricționate. "Trebuie sa recunosc, sunt de parere ca evenimentele la care se aduna multa lume și probabil controlul devine mai greu vor trebui restricționate. Am…

- ”Sa operaționalizați și TEL VERDE și sa il popularizați, astfel incat sa putem sa direcționam controalele in funcție de apelurile primite de la cei care au participare civica in semnalarea incalcarii regulilor de protecție a sanatații.”, a declarat Ludovic Orban. Totodata, premierul a cerut institutiilor…