Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul lui Jens Stoltenberg in funcția de secretar general al NATO expira la data de 1 octombrie și inca nu se profileaza niciun favorit pentru a ocupa aceasta poziție, relateaza DPA citata de Agerpres . Agenția de presa germana face insa o lista de posibili succesori pe care il menționeaza și pe…

- Pe lista de posibile nume pentru poziția de succesor al lui Jens Stolenberg figureaza și cel al președintelui Klaus Iohannis, potrivit unor surse din interiorul alianței. Jens Stoltenberg urmeaza sa preia functia de guvernator al Bancii Centrale a Norvegiei. Deocamdata nu exista un favorit care sa-i…

- NATO trebuie sa-i gaseasca un succesor secretarului sau general Jens Stoltenberg, al carui mandat in acest post expira pe 1 octombrie, data de la care el va prelua functia de guvernator al Bancii Centrale a Norvegiei. Nu exista la ora actuala un succesor favorit al lui Stoltenberg, noteaza…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron ca Franta este dispusa sa angajeze militari in Romania in cadrul unei eventuale cresteri a prezentei NATO ar putea duce la o consolidare a acestei prezente a Aliantei pe flancul sud-estic din Europa, in plin episod al tensiunilor cu Rusia, comenteaza…

- Țarile baltice sunt in discuții cu aliații NATO pentru accentuarea prezenței Alianței pe teritoriul lor, ca masura de prevenție impotriva Rusiei, a anunțat prim-ministra estoniana, Kaja Kallas, miercuri, inainte de intalnirea dintre oficialii NATO și cei ruși, relateaza Reuters.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetațenilor americani sa evite calatoriile in Ucraina atat din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cat și din cauza „amenințarilor crescande din Rusia”. „Cetațenii SUA trebuie sa cunoasca informarile potrivit carora Rusia planifica o acțiune…

- Cea mai mare republica componenta a Rusiei este Yakutia. Se intinde pana in Cercul Arctic și este la fel de mare ca Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Finlanda și Romania la un loc, dar cu o populație de doar 1 milion de oameni. In ultimul deceniu, retragerea gheții marine…