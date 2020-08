Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca saptamana viitoare va face un anunț despre inceputul anului școlar și universitar. Cel mai probabil, spune președintele, școala nu va incepe in condiții normale.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE a maștii…

- Administrația Prezidențiala vine cu precizari dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu președintele Klaus Iohannis cand nu purta la reuniunea Consiliului European. „Purtarea maștii in cadrul ședințelor plenare, cat și in alte formate restranse, a fost opționala, și nu obligatorie”, se precizeaza…

- De la Cotroceni s-a dat unda verde, sambata, unei legi importante, in contextul situației generate de noul coronavirus. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat sambata, 18 iulie a.c., decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat, astazi, legea prin care 16 august este declarata ca Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni, precum și de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Klaus Iohannis a semnat legea. A fost declarata o noua zi naționala Klaus…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut prima reacție oficiala dupa ce, astazi, GCS a anunțat 550 de noi cazuri de coronavirus in Romania.Aflat in vizita la Institutul Cantacuzino, președintele i-a chemat pe jurnaliști și le-a transmis ca va vorbi cu ei, dupa ce va inspecta instituția.…

- In semn de apreciere pentru contributia importanta avuta la dezvoltarea culturala a tarii noastre,Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat azi, 29 iunie a.c., decretul de decorare a Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova.Astfel, in semn de apreciere pentru contributia importanta avuta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, o convorbire telefonica cu Președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, la solicitarea parții israeliene. In cadrul convorbirii, șeful statului a reiterat invitația omologului israelian de a vizita Romania dupa finalizarea crizei generate de noul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit miercuri, 3 iunie, de la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, cu prim-ministrul Ludovic Orban. Tema discuțiilor a fost legata de absorbția fondurilor europene alocate țarii noastre. Declarații ale președintelui Klaus Iohannis, la finalul ședinței. Citește…